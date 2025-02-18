«Бавария» — «Селтик»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на стыковой матч «Бавария» – «Селтик» Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» в первом тайме больше 1.5 за 2.11.

«Та же самая проблема, что и у «Фейеноорда», есть и у «Селтика». «Селтик» дома и «Селтик» в гостях — тоже две разные вещи, две разные команды. «Селтик» играет ответный матч с «Баварией» после поражения домашнего 1:2. «Селтик» смотрелся очень неплохо. Но, боюсь, всё, что «Бавария» не реализовала в предыдущих встречах, постарается это компенсировать в домашней игре на «Альянц Арене». Тем более последний матч с «Байером» тоже получился очень тяжёлым, очень вытягивающим, где откровенно «Бавария» отскочила. Важно было не проиграть, чтобы сохранить очковое преимущество перед леверкузенцами. И «Бавария» с этой задачей справилась, хотя в атаке просто пусто-пусто было у мюнхенцев в этой встрече. Но самое главное, что не проиграли.

Сейчас домашний матч с «Селтиком». Это будет совсем другая «Бавария», совсем по-другому она в игру войдёт. В отличие от встречи с «Вердером», где «Бавария» додавила только во втором тайме, как правило, она старается обеспечить себе комфортное преимущество уже в первых таймах. С учётом того, что «Селтику» надо отыгрываться, наверное, ему нет никакого смысла в игре с «Баварией» закрываться. В этом сезоне в Лиге чемпионов «Селтик» уже играл с немецкой командой на выезде, с дортмундской «Боруссией» и уступил 1:7. Как бы вот «Селтик» опять на крупное поражение не попал.

Я думаю, что в первом тайме минимум два мяча «Бавария» забить должна. Мой прогноз – «индивидуальный тотал «Баварии» в первом тайме больше 1.5» за 2,11», — приводит слова Генича «РБ Спорт».