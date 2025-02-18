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«Бавария» — «Селтик»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов

«Бавария» — «Селтик»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик».

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме с форой (-1) за 1.85.

«1/16 Лиги чемпионов, «Бавария» против «Селтика». Напомню, что «Бавария» выиграла в гостях 2:1, а дома, конечно же, разница будет в два, а может быть, три раза больше. У меня сомнений нет.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Говорить и разбирать футбольный клуб «Селтик» — нет никакого смысла. Уверен на все 100%, что хозяева их «разберут на детали». Мне нужно просто прокомментировать и порекомендовать вам прогноз, который может сбыться.

И вот, пожалуйста, я считаю, что «Бавария» победит и тотал будет больше 3.5 за коэффициент 1,85 может сыграть. А я все же рассмотрел бы победу «Баварии» в первом тайме с форой (-1) за примерно такой же коэффициент.

Все же есть опасения, что «Селтик» может не забить, а «Бавария» остановится при счете 3:0. Поэтому — победа «Баварии» в первом тайме с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

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