«Бавария» — «Селтик»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик».

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме с форой (-1) за 1.85.

«1/16 Лиги чемпионов, «Бавария» против «Селтика». Напомню, что «Бавария» выиграла в гостях 2:1, а дома, конечно же, разница будет в два, а может быть, три раза больше. У меня сомнений нет.

Говорить и разбирать футбольный клуб «Селтик» — нет никакого смысла. Уверен на все 100%, что хозяева их «разберут на детали». Мне нужно просто прокомментировать и порекомендовать вам прогноз, который может сбыться.

И вот, пожалуйста, я считаю, что «Бавария» победит и тотал будет больше 3.5 за коэффициент 1,85 может сыграть. А я все же рассмотрел бы победу «Баварии» в первом тайме с форой (-1) за примерно такой же коэффициент.

Все же есть опасения, что «Селтик» может не забить, а «Бавария» остановится при счете 3:0. Поэтому — победа «Баварии» в первом тайме с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».