«Бавария» — «Селтик»: ставка Эльвина Керимова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 за 1.74.

«Бавария» против «Селтика» в ответной стыковой игре ЛЧ. Первый их матч завершился победой «Баварии» 2:1. В первом тайме «Бавария» вообще не позволила сопернику ни одного удара нанести по своим воротам, полное доминирование. Ну и где-то до 60-й, может быть, 70-й минуты была односторонняя игра. «Бавария» 2:0 вела.

Однако в концовке был кошмар для мюнхенцев. Окей, ты ведёшь 2:0, но что было после 75-й минуты, после 79-й минуты? Было 8:0 по ударам в пользу «Селтика», по угловым – 5:0, 1:0 по голам. Ну понятно, что «Бавария» позволила сопернику в игру вернуться, имея комфортный счёт. Но «Бавария» даже победу могла упустить, однако в итоге победила. Такое противоречивое впечатление она оставила, в итоге смазала концовку.

А с «Байером» команда просто смазала весь матч. Ужасная игра «Баварии», худшая в сезоне. При этом она не проиграла – 0:0 с действующим чемпионом. Счёт в целом «Баварию» устроил, но она не планировала так играть. Компани в принципе так не играет. В первом тайме команда пыталась владеть мячом. У неё просто ничего не получалось. И во втором уже в какой-то момент показалось, что «Бавария» согласилась и играла так, чтобы только не пропустить. Однако это уже ближе к концу матча было. «Байер» полностью переиграл «Баварию», просто он не забил.

«Селтик» в чемпионате одолел «Данди» 3:0, и при этом тренер Брендан Роджерс дал отдохнуть Кюну, дал отдохнуть Энгельсу, Маэде. Выпустил их только на замену. У «Селтика» огромное преимущество перед конкурентом, «Рейнджерс». «Селтик» — почти чемпион. Отрыв даже больше, чем у «Баварии» перед «Байером». Приятное впечатление в концовке с «Баварией» «Селтик» оставил тем, что не отошёл от своего стиля Роджерс — короткие средние передачи, высокий процент точных передач, и, в общем, «Селтик» заставил «Баварию «даже поиграть без мяча в концовке. Она это не очень любит.

Но в Мюнхене я думаю, что шансов у «Селтика» очень мало. Всё-таки «Бавария», особенно после неудачной игры с «Байером», после смазанной концовки с «Селтиком» должна себя показать на своём поле. «Бавария» сильнее, чем «Селтик». Она должна показать всем, что она один из фаворитов Лиги чемпионов.

Я думаю, что здесь сенсации не будет. «Селтик» в Лиге чемпионов с суперпрессингующими командами показывал невзрачный футбол — с «Дортмундом» 1:7 осенью, с «Аталантой», окей, по счёту 0:0, но по игре должны были разгромно проиграть. Ну и с «Баварией» бо́льшую часть встречи всё-таки «Селтик» уступал, и по делу.

Так что я здесь просто возьму комбинированную ставку: победа «Баварии» и тотал голов в матче больше 3.5 с коэффициентом 1.74», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».