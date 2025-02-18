«Аталанта» – «Брюгге»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Бергамо

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Аталанта» – «Брюгге» в 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 2,5 за 2.07.

«Аталанта» для меня изначально была фаворитом пары, и я даже удивлен, что такие проблемы возникли. С другой стороны, «Брюгге» за последние сезоны приучил, что дома он может показывать очень колючий футбол, интенсивный, силовой. Плюс здесь еще пенальти этот возник в концовке, который долго обсуждали.

Но, на мой взгляд, вот как раз эта ситуация с пенальти, с которым «Аталанта» не согласилась, только раззадорит ее. Да, в чемпионате провели блеклый матч с «Кальяри». Там на две команды, наверное, 1 момент можно насчитать, сыграли 0:0. Но я уверен, что «Аталанта» мыслями была уже в игре против бельгийцев. Выйдут совсем с другими эмоциями и постараются затоптать «Брюгге». Высокий темп с первых минут, прессинг – все это будет обязательно. Гасперини знает, как играть матчи плей-офф, «Аталанта» все-таки действующий победитель Лиги Европы. И «Брюгге» обязаны проходить.

Я поставлю на победу «Аталанты» и тотал больше 2,5. Одним мячом точно не обойтись, желательно стараться забить 3. Есть кому забивать у хозяев. Ретеги не так давно 4 мяча в одном матче забил. А есть Де Кетеларе, бывший игрок «Брюгге», бывший спартаковец Пашалич, который не раз выручал команду в трудную минуту», — приводит слова Титова «РБ Спорт».