«Аталанта» — «Брюгге»: ставка Эльвина Керимова на ответный матч Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Брюгге».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Аталанта» и «Брюгге» встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Брюгге» 2:1. Решающий гол бельгийцы забили в концовке, в общем, со спорного пенальти. Но по игре «Брюгге», по-моему, смотрелся интереснее, чем «Аталанта». И персональный прессинг клуба сработал лучше, и удалось ограничить сопрника, и за счёт этого давления «Брюгге» забил свой первый мяч.

В общем, хорошая работа Ники Хейена, хорошая адаптация под Лигу чемпионов. Все-таки меньше приходится команде владеть мячом по сравнению с чемпионатом Бельгии. Там выше 60% владения у «Брюгге», а в лиге чемпионов – 41, всего на всего. Но процент точных передач такой же, как и в чемпионате Бельгии, в ЛЧ у «Брюгге» — 86. Это говорит о том, что на мяче свой стиль «Брюгге» не меняет, старается комбинировать, играть через короткие средние передачи, розыгрыши и быстро убегать в атаку, чтобы показывать комбинационный привлекательный футбол.

Необязательно владеть мячом больше, чем соперник. «Брюгге» это демонстрирует. Он в чемпионате, кстати, потерял очки в матче с «Синт-Трейденом». Уступали «черно-синие» 0:2, сравняли счёт в концовке – Ванакен и Цолис забили по голу, уже в добавленное время спаслись, при этом имели огромное преимущество по владению, по ударам — всего шесть ударов допустили по своим воротам, и четыре из них — в самом начале. Да, начало, первые 20 минут «Брюгге» провал.

«Аталанта», в свою очередь, в общем, может быть, где-то была не готова к такому персональному прессингу в первом их матче. В чемпионате «Аталанта» сыграла нулевую ничью с «Кальяри», много владела мячом, но забить так и не смогла. Да, «Аталанта» дома – фаворит. Понятно, что у неё все-таки больше опыт. Сильнее она, пожалуй, в среднем по уровню исполнителей.

И если брать дистанцию всего сезона и учитывать, что в Серии А «Аталанта» за серьёзные места борется, она сильнее, чем «Брюгге», в целом, как команда. Но я бы в исход здесь не лез. Я просто возьму «обе забьют» с коэффициентом 1,76. Я думаю, что персональный прессинг «Аталанта» будет использовать в этом матче, и «Брюгге» будет также играть, как в первой игре. Мне так кажется. И это очень смелый стиль, когда каждый игрок играет с каждым, любая ошибка будет приводить к моментам, «Аталанте» нужно забивать, «Брюгге» — хорошая контратакующая команда. Так что я просто возьму «обе забьют» за 1.76», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».