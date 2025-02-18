«Бенфика» — «Монако»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Португалии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на ответный стыковой матч «Бенфика» – «Монако» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.57.

«Немного удивило меня то, как сложилась первая встреча. «Монако» не был похож на себя, мало создал, хотя обычно у него очень много моментов. Повлияло, конечно, и удаление на старте второго тайма. После этого уже хорошо, что оставили себе какие-то шансы, проиграв всего 0:1. «Бенфика» выглядела солиднее, интереснее. Причём это уже второй раз, когда она обыграла «Монако» на его поле в этом сезоне. И там тоже у монегасков было удаление, уступили они 2:3.

Здесь «Монако» побежит отыгрываться. Смелости этой команде не занимать, есть и мастерство. Жаль, что не будет Головина, но этот сезон у него скомканный, точно не лучший. Потерь много и у тех, и у других. Очень многое будет зависеть от реализации моментов. Если «Монако» будет транжирить, как он это часто делает, то всё может закончиться и крупным поражением. В том, что «Бенфика» забьёт, сомнений у меня нет. «Монако» «на ноль» в обороне играет редко. Но в чемпионате монегасков прорвало, забили семь «Нанту». Может быть, что-то осталось и на игру в Лиссабоне. Уверенность должна присутствовать после такой убедительной победы.

Я поставлю на голы – «тотал больше 2.5». Не знаю, сможет ли «Монако» вернуть интригу, но забитые мячи должны быть. Исхожу просто из стиля французского клуба, его результатов. Чтобы не дать ему забить, надо быть, наверное, «Интером» или «Арсеналом» начала сезона. «Бенфика» не настолько уверенно держит мяч и защищается», — приводит слова Титова «РБ Спорт».