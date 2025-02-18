«Бенфика» — «Монако»: ставка Игоря Семшова на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Монако».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.60.

«На стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Монако». В первой встрече португальцы одержали победу с минимальным счётом 1:0, что даёт им преимущество перед ответной встречей.

«Бенфика» подходит к матчу в отличной форме, одержав пять побед подряд в различных турнирах. В чемпионате Португалии команда занимает второе место, уступая лишь «Спортингу», и демонстрирует стабильность как в атаке, так и в обороне. В последних встречах «орлы» забили 10 голов, пропустив только четыре.

«Монако», напротив, переживает не лучшие времена. В Лиге чемпионов «Монако» проиграл два последних выездных матча, а во всех турнирах у него пять поражений в шести последних встречах в гостях, что делает их перспективы в Лиссабоне туманными.

«Бенфика» столкнулась с серьёзными кадровыми потерями. Из-за травм не смогут помочь команде Анхель Ди Мария и Ренату Саншеш. У «Монако» ситуация не лучше: дисквалифицированы Вандерсон, Закария и Али Мусрати, а травмы получили Александр Головин и Балогун.

После первого нерезультативного матча не ждём, что увидим в ответной встрече больше трёх забитых мячей, если учитывать череду травм исполнителей в обеих командах. Поставим на исход ТМ 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».