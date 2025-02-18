«Нефтехимик» – «Ак Барс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.91.

«Ак Барс» кошмарным образом вернулся после паузы на Матч звезд. Команда проиграла три матча с общим счетом 3:14. Большие проблемы в игре вратарей, полевые игроки очень много ошибаются. Совсем не идет игра в большинстве: после паузы было 17 попыток реализации большинства, в которых забили одну шайбу, что в процентном соотношении составляет 5,88% реализации. В последнем матче с «Авангардом» (2:6) казанцы дважды пропустил в большинстве. Все это не похоже на команду, которую тренирует Анвар Гатиятулин.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Серию неудач «Ак Барс» должен прервать в Нижнекамске. Дважды в сезоне казанцы уже обыгрывали своих соседей. «Нефтехимик» на днях выдал матч-жизни, обыграв дома СКА (4:3). Собраться на второго топ-соперника будет практически нереально: не хватит ни физических, ни моральных сил. Команда Олега Леонтьева не попадает в плей-офф, хотя теоретические шансы еще не потеряны. За последний месяц она проиграла семь из десяти встреч. С учетом текущей формы команд и истории встреч, «Ак Барс» выглядит фаворитом предстоящего матча», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».