Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нефтехимик» – «Ак Барс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

«Нефтехимик» – «Ак Барс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.91.

«Ак Барс» кошмарным образом вернулся после паузы на Матч звезд. Команда проиграла три матча с общим счетом 3:14. Большие проблемы в игре вратарей, полевые игроки очень много ошибаются. Совсем не идет игра в большинстве: после паузы было 17 попыток реализации большинства, в которых забили одну шайбу, что в процентном соотношении составляет 5,88% реализации. В последнем матче с «Авангардом» (2:6) казанцы дважды пропустил в большинстве. Все это не похоже на команду, которую тренирует Анвар Гатиятулин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Серию неудач «Ак Барс» должен прервать в Нижнекамске. Дважды в сезоне казанцы уже обыгрывали своих соседей. «Нефтехимик» на днях выдал матч-жизни, обыграв дома СКА (4:3). Собраться на второго топ-соперника будет практически нереально: не хватит ни физических, ни моральных сил. Команда Олега Леонтьева не попадает в плей-офф, хотя теоретические шансы еще не потеряны. За последний месяц она проиграла семь из десяти встреч. С учетом текущей формы команд и истории встреч, «Ак Барс» выглядит фаворитом предстоящего матча», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
«Нефтехимик» — «Ак Барс». Хватит с Казани поражений
«Нефтехимик» — «Ак Барс». Хватит с Казани поражений
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android