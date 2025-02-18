«Нефтехимик» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 18 февраля

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.29.

«Ак Барс» до Матча звёзд одержал пять побед подряд, а вот после – просто ужасен: 1:5 дома от «Торпедо, 0:3 в Уфе и 2:6 – в Омске. Причём все эти поражения абсолютно по делу, по той игре, которую показывали казанцы, всё могло быть ещё хуже. «Нефтехимик», наоборот, всеми силами бьётся за своего тренера. Как только Леонтьев оказался на грани отставки, команда выкладывается по полной и сумела победить не только «Ладу», но и СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Однако не стал бы считать хозяев фаворитами встречи. Упираться всеми силами против «старшего брата» клуб из Татарстана вряд ли будет. Тем более что шансы нижнекамцев на плей-офф околонулевые, а «Ак Барсу» пора прерывать болезненную серию. Преимущество в индивидуальном мастерстве принесёт победу гостям, а много забивать не способны ни те, ни другие. Четыре шайбы на двоих – максимум для этого матча», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».