Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Брюгге»

18 февраля «Аталанта» примет «Брюгге» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Встреча в Италии начнётся в 23:00 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

Первый матч завершился сенсационной победой бельгийского клуба со счётом 2:1. Счёт в игре был открыт на 15-й минуте, отличился нападающий «Брюгге» Ферран Жутгла. На 41-й минуте Марио Пашалич сравнял счёт. На 90+4-й минуте Хокан Нильссон вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Таким образом, перед ответной встречей коллективу из Бергамо необходима только победа.

Стартовый матч противостояния не обошёлся без скандала. В концовке встречи арбитр назначил спорный пенальти в ворота итальянцев, чем вызвал бурное негодование игроков и тренерского штаба «Аталанты». Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини назвал такое решение «заразой, распространяющейся по всему футболу».

Любопытно, что у «Аталанты» так и нет побед над бельгийскими клубами в рамках еврокубков. «Брюгге» провёл свой 300-й матч в евротурнирах и стал 23-м клубом, достигшим такой отметки. В последний раз бельгийцы обыгрывали итальянскую команду в еврокубках ещё в 2003 году. Теперь им это удалось, а чтобы пробиться в следующий раунд, им достаточно не проиграть.

Тем не менее аналитики букмекерских контор отдают предпочтение гостям. На проход «Аталанты» в 1/8 финала можно поставить с коэффициентом 1.78. Выход «Брюгге» в следующий раунд оценивается в 2.10.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»