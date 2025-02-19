Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч АПЛ

19 февраля состоится перенесённый матч 29-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.86, что равно около 53% вероятности.

Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 4.10 — в районе 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05, что составляет примерно 24%.

В то же время аналитики считают, что перенесённый матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52.