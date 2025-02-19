«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз на матч в Бирмингеме

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.08.

Последний отрезок сезона испытывает мерсисайдцев на прочность. Они вылетели из Кубка Англии, уступив «Плимуту» (0:1). Затем в АПЛ сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и с трудом победили борющийся за выживание «Вулверхэмптон» (2:1). В последней игре не нанесли ни одного удара за весь второй тайм.

Впрочем, проблемы проблемами, а подопечные Арне Слота становятся всё ближе к победе в чемпионате Англии. Беспроигрышная серия в первенстве насчитывает уже 21 матч. Отставание от идущего на втором месте «Арсенала» составляет семь очков. При таком темпе это серьёзный задел.

Результативность мерсисайдцев на последнем отрезке сезона просела. Уверенности в демонстрируемом футболе стало меньше, но крепость обороны никуда не пропала. В среднем за встречу во всех турнирах подопечные Арне Слота пропускают всего 0,7 гола. Так почему бы не взять Х2 + ТМ 3.5 мяча в качестве ставки?

«Ливерпуль» не проиграл ни одной из девяти последних встреч с «Астон Виллой». И только в трёх из них соперники на двоих забили больше трёх мячей. Вряд ли в этот раз превысят норму. При этом крайне маловероятно, что бирмингемцы смогут добыть результат лучше мирного исхода. В последнее время с победами тяжеловато. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей здесь может быть.