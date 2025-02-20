«Рома» — «Порту»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

20 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф финала Лиги Европы. На стадионе «Олимпико» в Риме встретятся «Рома» и «Порту». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

В первом матче команды не выявили победителя — 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.77, что равно 54% вероятности.

Победа «Порту» оценивается коэффициентом 4.80 — в районе 20%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Порту» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.90.