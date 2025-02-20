«Рома» — «Порту»: прогноз на матч в Риме

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Рома» — «Порту».

Ставка: «Рома» победит за 1.77.

Римляне показывают превосходный командный футбол. Прекрасная скорость работы с мячом, отменная культура паса, замечательное взаимопонимание, а также эмоциональная составляющая на высоте. Первый матч показал, что во всех игровых аспектах «Рома» лучше «Порту». Она банально сильнее.

Лидеры римского клуба в прекрасной форме, и также наблюдается индивидуальный прогресс у ранее получавших мало игровой практики футболистов. Всё лучше выглядит экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Конкуренцию у Артёма Довбика пока не выигрывает, но доверие со стороны Раньери есть. И старание игрока видно невооружённым глазом. Этого достаточно.

Также «Рома» усилила состав несколькими перспективными футболистами, которых Раньери постепенно начинает встраивать в свою систему. Возможности опытнейшего тренера растут. «Порту», наоборот, в качестве потерял, продав в «Манчестер Сити» ведущего полузащитника Нико Гонсалеса.

Что тут ещё может быть, кроме лобовой победы «Ромы»? Вероятно, португальцы и смогут навязать борьбу, сыграв на удержание счёта, но вряд ли у них получится довести дело до дополнительного времени и избежать поражения. Если в гостях римляне смотрелись лучше, то дома тем более должны выиграть по итогам 90 минут.