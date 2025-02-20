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«Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы

«Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы
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20 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги Европы. На стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» примет «Мидтьюлланн». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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В первой встрече испанский клуб оказался сильнее — 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 1.54, что составляет приблизительно 63% вероятности.

Победа «Мидтьюлланна» оценивается коэффициентом 6.50 — в районе 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 2.00.

Проход «Реала Сосьедад» доступен за 1.08 (90%), успех «Мидтьюлланна» идёт за 10.0 (10%).

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