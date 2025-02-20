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«Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: прогноз на матч Лиги Европы

«Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: прогноз на матч Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.20.

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«Реалу Сосьедад» достаточно не проиграть в ответной встрече, для того чтобы пройти в 1/8 финала. Подойдёт даже 0:0. Это значительно упрощает жизнь Иманолу Альгуасилю. В среднем за встречу его подопечные пропускают меньше одного мяча. Спокойно могут и засушить матч. Примечательно, что в этом аспекте хороши все баскские команды. И у «Осасуны», и у «Атлетика» защита очень крепкая.

В то же время бело-голубым не хватает в группу атаки креативных исполнителей с хорошим завершением. Поэтому они и занимают только 10-е место в турнирной таблице Примеры. Проиграли пять из семи предыдущих матчей первенства. Благо есть возможность добыть путёвку в еврокубки другим способом.

Иманол Альгуасиль бросил бо́льшую часть сил на Лигу Европы и Кубок короля, где его подопечные добрались уже до полуфинала, победив на предыдущей стадии в дерби «Осасуну» (2:1). Крайне маловероятно, что на своём поле они уступят «Мидтьюлланну». Хорошим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 2.5 мяча.

На последнем отрезке сезона Альгуасилю спокойнее. Уменьшилось число пребывающих в лазарете игроков. Наконец-то оправился от травмы Арсен Захарян. Пока что испанский специалист выделяет россиянину мало игровой практики. Надо набирать форму через тренировки. Но можно попробовать и в предстоящем матче.

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