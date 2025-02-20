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«Галатасарай» — «АЗ Алкмар»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы

«Галатасарай» — «АЗ Алкмар»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы
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20 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. На стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция) местный «Галатасарай» примет «АЗ Алкмар» из Нидерландов. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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В первом матче клуб из Нидерландов выиграл со счётом 4:1.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно 57% вероятности.

Победа «АЗ Алкмар» оценивается коэффициентом 4.70 — в районе 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «АЗ Алкмар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.46.

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