«Галатасарай» — «АЗ Алкмар»: прогноз на матч в Турции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Галатасарай» — «АЗ Алкмар».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.10.

В первой игре турецкий клуб отхватил 1:4. Отыграть разницу три мяча реально. Для забивающего в среднем 2,5 гола за матч «Галатасарая» точно. Тем более теперь, когда вернулся в состав пропустивший первую игру из-за травмы лучший бомбардир команды — Виктор Осимхен. На днях он оформил дубль в выездном матче с «Ризеспором» (2:1).

Сложно только одно — не пропустить. «Галатасарай» часто играет открыто, но в этот раз придётся раскрываться ещё больше. «АЗ Алкмар» получит возможность для контратак. Нападающие «сырных фермеров» очень быстры. Они без труда убегали от защитников «львов» в первом матче, эффективно использовали пространство.

Напрашивается ставка на ТБ 3.5 мяча. Ответный матч должен получиться не менее насыщенным на моменты и голы, чем первый. Турецкие болельщики лучше многих своей активностью заряжают футболистов энергией и мотивируют к совершению камбэка. Не исключено, что их поддержка сыграет ключевую роль и в этот раз.