«Боруссия» Дортмунд — «Спортинг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Спортинг» в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 3 за 2.06.

«Где должно быть весело, так это в Дортмунде. «Боруссия» будет принимать лиссабонский «Спортинг». К сожалению, здесь после первого матча всё понятно и всё ясно. «Боруссия» взяла и грохнула «Спортинг» 3:0 на выезде. А после этого она поехала на матч Бундеслиги в гости к «Бохуму» и проиграла 0:2. Очень неровно играет «Боруссия», проиграла до этого «Штутгарту». Поэтому как сыграет «Боруссия» с Нико Ковачем сейчас, хрен поймёшь.

«Спортинг», казалось, после ухода Аморима потихонечку начал приходить в себя, но в последних матчах опять напасть, опять «Спортинг» себе «привозит», и выглядит команда, откровенно говоря, не лучшим образом. После «Боруссии» казалось, что «Спортинг» дома никаких шансов «Аруке» не оставит, но в итоге сыграли вничью 2:2.

Я думаю, что здесь «Спортингу» надо либо громко хлопнуть дверью, либо вот постараться какое-то чудо сотворить на «Вестфаленштадион». Надо «Спортингу» лезть вперёд с Дьёкерешем и остальными ребятами, играть очень агрессивно, очень смело, где-то авантюрно. Соответственно, где авантюризм, там должны быть забитые мячи. И я думаю, что их будет точно больше трёх.

Мой прогноз на матч – «тотал больше 3» за 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».