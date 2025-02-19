«Боруссия» Д — «Спортинг»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов 19 февраля

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.91.

«Боруссия» Дортмунд против «Спортинга» в ответной стыковой игре ЛЧ. Первый матч неожиданно завершился разгромной победой «Боруссии», которая в последние полчаса взяла и забила три. Неожиданный исход, честно говоря. И, в общем, Нико Ковач в той встрече приятно удивил. Но, в общем, с ним «Боруссия», я думаю, будет идти по пути упрощения своей игры: больше навесов, подачи на Гирасси, больше индивидуальной игры вингеров, меньше сложной тактической работы, больше свободы атакующим игрокам. На коротком отрезке дистанции это может приносить результат, но в длинную — вряд ли это хорошо сработает, мне кажется.

«Дортмунд» победил в гостях в ЛЧ. Однако в чемпионате он потом уступил «Бохуму» 0:2. И мы опять увидели пример матча, в котором «Дортмунд» Ковача, уступая в счёте, вернуться не может. Со «Штутгартом», да, проиграли, не смогли отыграться, с «Бохумом» то же самое произошло — два гола в первом тайме пропустили на коротком временном отрезке, ближе к концовке тайма, и не смогли вернуться. «Дортмунду» тяжело, когда соперник закрывается, он его тяжело вскрывает.

Здесь будет игра необычная, потому что уже добыто крупное преимущество гостевое. То есть «Спортингу» надо минимум в три мяча побеждать, чтобы хотя бы в дополнительное время уходить. «Спортинг» неприятно удивил в домашней встрече, в первом тайме чуть острее играл, чем «Дортмунд», правда, бил в основном издали. Во втором — уже просто он провалился.

В чемпионате «Спортинг» сыграл вничью с «Арокой» 2:2. Там две ранние замены было. Хардер вышел на замену, гол+пас сделал. В итоге он вместе с Дьёкерешем играл после выхода на замену. По ходу матча они играли вместе, и ничья 2:2. Ну и «Спортинг» теперь, очевидно, будет рисковать. А что ещё делать? Шансов немного в ЛЧ у него.

Я думаю, что такой расклад, когда «Спортинг» в гостях вынужден раскрываться, приведёт просто к открытой игре. «Дортмунд» дома при поддержке болельщиков, имея классных исполнителей, я думаю, просто может наказывать соперника. «Спортинг» на пространстве в быстрых атаках будет играть. Здесь просто должен быть открытый сценарий, результативная игра», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».