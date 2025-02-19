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«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч плей-офф Лиги чемпионов

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч плей-офф Лиги чемпионов
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: первый гол — «Манчестер Сити» за 2.29.

«Манчестер Сити» постарается решить вопрос, правда, не совсем понятно какой, ведь нужно будет сыграть «на ноль», но «Реал» лишь раз не забил у себя дома в последних 78 матчах Лиги чемпионов. Дома в среднем за матч «Реал» забивал по 2,65 гола. Представляете, какой сейчас уровень уверенности у «Реала» в родных стенах?!

Мадридцы сейчас хороши и отлично выдержали испытание в первом матче, но, в свою очередь, «Манчестер Сити» в выходные уверенно обыграл «Ньюкасл». Есть сомнения, что у «Сити» хватит уверенности и запала, чтобы так же сыграть против «Реала».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, в свою очередь, последние три вылета «Реала» из Лиги чемпионов были от англичан, но и Гвардиола сложно играет против мадридского клуба. Всё складывается тяжело для «Манчестер Сити», но и «Реал» будет начинать матч терпеливо и осторожно. «Сити», в свою очередь, резво должен начинать встречу, поэтому предположу, что именно гости откроют счёт.

«Манчестер Сити» надо выигрывать, поэтому команда пойдёт за этим, но «Реал» очень силён в атаке, однако первый гол будет за гостями, на это и поставлю, хотя в итоге шансов на проход больше у «Реала», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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