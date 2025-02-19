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«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Мадриде

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Мадриде
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: 3-4 гола в матче за 2.17.

«Я не ожидал, что в первом матче «Реал» будет настолько круче и качественнее «Манчестер Сити». Но прошло несколько дней — и «Сити» крупно выигрывает у «Ньюкасла», который редко кому уступает.

Не совсем понятно, какой именно «Манчестер Сити» будет играть в Мадриде, тот, который непонятно как забил два мяча «Реалу», но уступил. Или тот, который играл против «Ньюкасла». Холанд вроде бы получил небольшое повреждение, однако Гвардиола сказал, что он сыграет против мадридцев.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» после заслуженной победы над «Манчестер Сити» приехал в Памплону и отлично начал матч с «Осасуной», но потом – красная карточка Беллингему. Она, конечно, не распространяется на матчи Лиги чемпионов, но в Примере он может пропустить какое-то количество встреч. Однако пока непонятно, и какой «Реал» будет дома в игре с «Сити». Вроде бы и должны быть проблемы в защите, но их пока нет, несмотря на потери.

Сложный матч для прогноза. Для экспресса можно взять и обе забьют, и с ТБ (2.5), но в целом кэфы там скромные. Мне нравится вариант тотал 3-4 гола. Однако можно за более жирный коэффициент взять тотал 4-5 голов», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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