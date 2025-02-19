«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: «Манчестер Сити» забьет в первом тайме за 1.85.

«В первом матче «Реал» победил на выезде 3:2, в остросюжетном, красивом, зрелищном матче. По качеству, наверное, были вопросы. Очень много ошибок «Сити», видно, как постарел, особенно на фоне такого соперника, как «Мадрид». «Ман Сити» с очень слабой защитой, продолжающий прессинговать команды, продолжающий играть в доминирование, в сложный футбол. Но все быстрые атаки «Реала» были опасными. И когда игроки «Реала» оставались один в один с защитниками «Сити», то это просто был караул. Особенно игра Винисиуса против Льюиса во втором тайме.

«Реал» наказал соперника. У него проблемы с защитниками, а у «Сити» проблемы с защитой. «Реал» — команда без защитников, из-за травм, а «Сити» — команда без защиты, в принципе. Несмотря на то, что есть люди, есть игроки. В общем, в первом тайме, что мы увидели, я думаю, никого не должно было удивлять. Все проблемы были на поверхности, проблемы «Сити», и «Реала», кстати, тоже. Но «Мадрид» был лучше и по делу победил. Особенно это было заметно во втором тайме.

В чемпионате «Реал» не смог обыграть «Осасуну». Все сейчас обсуждают удаление Беллингема. Не вижу смысла сейчас об этом говорить. «Реал» Мадрид, конечно, фаворит пары, один из фаворитов Лиги чемпионов. И он тут имеет преимущество в один мяч перед ответным матчем на «Бернабеу».

«Сити» в чемпионате разгромил «Ньюкасл», во многом благодаря Эдерсону, с помощью него выходили из-под прессинга. И он ещё и голевую передачу сделал. Мармуш выдающийся матч провел, хет-трик. Я думаю, что Гвардиола должен выпускать его в старте на «Бернабеу». Мармуш проводит сезон жизни, если брать ещё его выступление за «Айнтрахт». Как знать, может быть, он спасет «Сити».

Понятно, что все ждут зрелищного сценария, что будет открытый футбол. Это все понятно, но коэффициенты все перегреты сильно. Я поэтому возьму вот такую ставку: гол «Сити» в первом тайме за 1,85. Я думаю, что клуб в состоянии забить. Не знаю, выйдет Холанд или нет. Непонятно. Но нужно выпускать точно Мармуша в старте, у Холанда травма, как известно. Но там и помимо него есть, кому забивать.

Я думаю, что «Ман Сити» рискнет. Он вылетит. Я не думаю, что «Сити» пройдет дальше, но, повторюсь, мне кажется, клуб в какой-то момент забить сможет и даже, может быть, вернуть интригу сможет. Возьму тотал голов «Ман Сити» в первом тайме больше 0.5 за 1,85», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».