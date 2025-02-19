«Реал» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на матч плей-офф Лиги чемпионов

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.95.

«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» в ответном матче 1/16 финала ЛЧ. Нет сомнений, что все видели матч недельной давности, и нет смысла о нем вспоминать. Я просто напомню счет – 3:2 «Реал» победил.

И, учитывая эту победу на выезде, и то, что за неделю ничего серьезного в стане мадридцев не произошло (я, например, про эпидемию, которая могла вывести из строя пять-семь человек основного состава), то, конечно же, «Реал» — уже в 1/8. А вот какой прогноз давать для того, чтобы «поболеть» — это вопрос.

В первом матче я угадал с прогнозом – «Реал» победит хотя бы в одном из таймов. Потому что я думал, что будет ничья в итоге, которая устроит «Мадрид». Но «Манчестер Сити», как всегда, в конце матча, ничейный исход упустил. Можно, конечно, поставить на чистую победу «Реала» за очень хороший коэффициент 1,83.

Но я предложу рассмотреть следующее пари: самый результативный тайм – второй, за 1,95. Почему? Потому что считаю, что обе команды начнут матч максимально осторожно. У «Реала» уже есть победа. Ну а «Сити» нужно забить всего лишь один, и главное, не пропустить. Из этого следует, что в первом тайме мы можем увидеть, как мне кажется, максимум, один забитый мяч, а может быть, и не один. По-моему мнению, «жара» наступит во втором тайме», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».