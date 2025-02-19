«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов в Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет за 1.95.

«В Испании пройдёт ответный матч между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». В первой встрече «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:2, забив два мяча в последние минуты матча на «Этихаде». Теперь мадридцы имеют преимущество в один гол, что делает их фаворитами перед домашним матчем на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» подходит к игре в неплохой форме, несмотря на недавние осечки в Ла Лиге. Команда Анчелотти демонстрирует стабильность в Лиге чемпионов, где одержала четыре победы подряд, забивая в каждом матче не менее трёх голов. Лидером атаки остаётся Винисиус Жуниор, который находится в отличной форме и уже забил семь голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» после поражения в первом матче разгромил «Ньюкасл» 4:0 в АПЛ. В матче с «Реалом» «горожане» не смогут рассчитывать на Родри и Грилиша.

Этот матч станет не только борьбой за выход в следующий раунд, но и противостоянием двух великих тренеров – Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы, что добавляет интриги и без того захватывающей встрече. Несмотря на то что «Реал» считается фаворитом, ожидаем, что «Сити» будет бороться до конца. Поставим на то, что в этом матче «Манчестер Сити» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».