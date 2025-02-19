«Реал» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на матч плей-офф Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 8.60.

«Интереснейшее противостояние в рамках стыковых матчей ЛЧ продолжается – в ответной встрече сойдутся «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Неделю назад они уже устроили мини-шоу, в концовке подопечные Анчелотти дважды забили и выиграли 3:2. Жду тут тоже интриги, хотя и имя победителя для меня очевидно.

Очень разные матчи соперники провели на прошлых выходных. «Манчестер Сити» играл с «Ньюкаслом», одним из самых сложных противников по АПЛ – они борются за примерно одни места в таблице, до игры имели равное количество очков. И казалось, с учётом общего состояния «горожан», что у них могут возникнуть проблемы. Итог – доминирующая победа со счётом 4:0. Правда, приблизиться к лидирующему «Ливерпулю» все равно команде Гвардиолы сильно не удалось. Но она, по крайней мере, в топ-4 немного закрепилась.

А вот «Реал» потерял очки на выходных. Произошло это в матче с более лёгким соперником, чем был у «Ман Сити». С «Осасуной» поделил очки «Королевский клуб». Хотя там ему всё явно испортило удаление Беллингема на 39-й минуте, причём удаление было спорное, до сих пор идут разбирательства. Так что забитый гол Мбаппе на 15-й минуте не стал победным. Соперник сравнял на 58-й минуте – 1:1 в итоге. И как раз «Реалу» терять очки точно не хотелось – у него в Ла Лиге уже небольшая серия неудач есть из трёх встреч. «Барселона» может опередить клуб, если выиграет в этом туре.

Да, учитывая результат на выходных, жду тут хорошей игры от «Ман Сити». Но поверю всё равно в «Реал». Лига чемпионов – его турнир. А ничья пару дней назад немного «отрезвит» футболистов, не даст им ощущения, что они уже в 1/8 финала»,– приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».