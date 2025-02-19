ПСВ — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Эйндховене

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч ПСВ – «Ювентус» в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Ювентус» начал набирать ход к самой важной части сезона. Мы помним, что было очень хорошее начало при Мотте, потом последовал спад в силу ряда причин, а сейчас снова всё налаживается. Спад был связан и с огромным количеством кадровых проблем, которые местами сейчас решены, и привыканием к требованиям тренера. Мне кажется, у Мотты получится построить очень серьёзную команду. Игра с «Интером» в последнем туре – это такой кирпичик на будущее. Он заслуживает доверия. Качественный матч провёл «Ювентус».

Но сыграть с такой же концентрацией, ответственностью в Эйндховене будет тяжело. Всё-таки этот «Ювентус» не команда времён Бонуччи, Кьеллини, Буффона. Там ребята могли хоть 10 матчей подряд играть «на ноль». У Мотты молодёжи много. Многие только набираются опыта. И после такой выкладки в игре с «Интером» проблемы будут. Тем более ПСВ при своих болельщиках умеет просто великолепно атаковать.

Я бы просто поставил на «обе забьют». Если бы не было матча с «Интером», больше бы верил в «Юве», но сейчас предвижу очень сложный матч. Хозяевам надо забивать, а туринцы свою контратаку обязательно поймают. Голландцы в обороне традиционно не очень аккуратно действуют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».