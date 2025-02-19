ПСВ — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов 19 февраля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Ювентус».

Ставка: 1:1 за 6.20.

«В ответном стыковом матче Лиги чемпионов сойдутся ПСВ и «Ювентус». Неделю назад туринцы победили, но с минимальным отрывом в счёте. Так что сейчас я жду борьбы, думаю, нидерландцы так просто не проиграют на этот раз.

Конкурентной вышла их первая игра. Ближе они были к ничьей, все шло к ней, если бы не события на последних минутах. В первом тайме обе команды имели моменты, но забить удалось только «Юве» — на 34-й минуте отличился Маккенни. Во втором тайме ПСВ сумел сравнять. И после этого туринцы чуть активнее выступили, сумели всё-таки забить второй мяч на 82-й минуте.

И «Ювентус» на этой победе не остановился. На выходных у него была важнейшая встреча с «Интером» в Серии А. Миланцы, в отличие от соперника, прошли сразу в 1/8 финала, стыковые матчи они не проводят, имеют больше времени на подготовку. Однако команда Мотты оказалась сильнее в очном противостоянии, победила 1:0. Хотя там о доминировании «старой синьоры» речи не шло, «Интер» выступил лучше, но реализовать свои моменты не смог.

Для «Ювентуса» эта победа стала четвёртой кряду. Это отличный результат, с учётом того, что ещё недавно он чаще играл вничью, чем побеждал. В Серии А коллектив уже поднялся в топ-4, вполне заслуженно. А вот у ПСВ, наоборот, идёт неудачный период. На выходных он не смог одолеть «Утрехт» — 2:2. Серия без побед у команды теперь и вовсе насчитывает три встречи. В чемпионате клуб немного отстаёт от лидирующего «Аякса» уже.

Но тут я не жду, что ПСВ снова уступит. Он на своём поле даст бой «Ювентусу». Так что жду тут ничьей, которая вполне устроит туринцев. Они в этом сезоне уже показали, что лучше всего умеют удерживать ничейный счёт», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».