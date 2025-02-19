«ПСЖ» — «Брест»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Париже

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брест».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.82.

«19 февраля проведут ответный стыковой матч ЛЧ «ПСЖ» и «Брест». В общем-то, сенсации неделю назад не произошло. И тут не думаю, что гости смогут нас удивить.

Уверенную победу парижане добыли в их первой встрече, в рамках стыкового матча ЛЧ. Доминирование почти все 90 минут, значительный перевес по владению и голевым моментам, дубль сделал Дембеле, Витинья 11-метровый реализовал. Мог бы счёт быть ещё более крупным, но тот же гол Дуэ отменили в начале второго тайма. Просто без шансов для «Бреста» тут.

Результат для «ПСЖ» был закономерен. Клуб отлично выступает, почти не допускает ошибок. В Лиге 1 он на выходных одолел «Тулузу» (1:0), ещё один «сухой» матч для голкипера Матвея Сафонова. В предыдущем туре справились подопечные Энрике с «Монако», одним из конкурентов в таблице – 4:1. В общем, далеко в этой ЛЧ команда может зайти.

А вот «Брест» не так стабилен. Проигрывал он недавно не только «ПСЖ», хотя и ему он в Лиге 1 ещё один раз недавно уступил, тоже с отставанием в три мяча – 2:5. Также были «пираты» повержены мадридским «Реалом» в той же ЛЧ (0:3). Но была и совсем необязательная неудача у них недавно – на выходных поделил очки «Брест» с «Осером» (2:2). Хотя явно эту неудачу можно списать на тяжёлый график, много встреч с «ПСЖ».

В общем, много рассуждать тут смысла нет. «ПСЖ» выиграет. Да, слишком стараться ему смысла нет, хватит и минимального счёта. С другой стороны, это парижане – сильнейший клуб Франции, один из сильнейших в Европе. Так что снова жду крупной победы команды Энрике. Уровень оппозиции позволит ей много забить», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».