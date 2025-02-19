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«Авангард» — «Металлург»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

«Авангард» — «Металлург»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.27.

«Прямая битва конкурентов за лидирующие позиции на Востоке состоится в среду, 19 февраля, в Омске. Это будет шестая и заключительная встреча «Авангарда» и «Металлурга» в текущем регулярном чемпионате. Пока счёт в этом противостоянии 3-2 в пользу «Магнитки». Однако за последние полтора месяца омская команда сильно преобразилась и местами выглядит даже лучше действующих чемпионов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ги Буше — самый успешный тренер лиги на данный момент. Новый наставник «ястребов» выиграл 76,32% матчей в КХЛ, а «Авангард» под его руководством превратился из аутсайдера в мощную команду. Сейчас у омичей серия из четырёх побед, они занимают пятое место на Востоке, но стремятся подняться выше.

«Металлург» после паузы на Матч звёзд тоже нашёл свою игру — команда Андрея Разина одержала три победы подряд. Однако матч с «Авангардом» станет заключительным на этом выездном отрезке и сил на четвёртую победу может просто не хватить, особенно против соперника, который сейчас в отличной форме. Предлагаю поставить на победу «Авангарда», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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