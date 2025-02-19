«Авангард» — «Металлург»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.27.

«Прямая битва конкурентов за лидирующие позиции на Востоке состоится в среду, 19 февраля, в Омске. Это будет шестая и заключительная встреча «Авангарда» и «Металлурга» в текущем регулярном чемпионате. Пока счёт в этом противостоянии 3-2 в пользу «Магнитки». Однако за последние полтора месяца омская команда сильно преобразилась и местами выглядит даже лучше действующих чемпионов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Ги Буше — самый успешный тренер лиги на данный момент. Новый наставник «ястребов» выиграл 76,32% матчей в КХЛ, а «Авангард» под его руководством превратился из аутсайдера в мощную команду. Сейчас у омичей серия из четырёх побед, они занимают пятое место на Востоке, но стремятся подняться выше.

«Металлург» после паузы на Матч звёзд тоже нашёл свою игру — команда Андрея Разина одержала три победы подряд. Однако матч с «Авангардом» станет заключительным на этом выездном отрезке и сил на четвёртую победу может просто не хватить, особенно против соперника, который сейчас в отличной форме. Предлагаю поставить на победу «Авангарда», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».