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«Авангард» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Омске

«Авангард» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Омске
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.29.

«Авангард» — одна из самых ярких команд лиги прямо сейчас. После Матча звёзд она забросила 18 шайб в трёх матчах. Любой оппонент бы нервничал. А уж «Магнитка» с нестабильными на данный момент вратарями и большим числом ошибок в обороне – особенно. Зрители этой встречи точно увидят больше шести голов. Ставка на серьёзный тотал выглядит беспроигрышной.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Исход, скорее всего, тоже будет в пользу хозяев. Да, магнитогорцы в последние 10 дней тоже выглядят неплохо, много забивают и даже победили в гостях лидеров Востока. Но «Авангард» банально быстрее бежит и допускает меньше непредсказуемых ляпов. «Металлург» способен внезапно провалиться в любой момент, а такого нынешние «ястребы» не прощают. Скорее всего, они выиграют с разницей в одну-две шайбы», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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