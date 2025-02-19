ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» и ТМ 5.5 за 4.70.

«Соперники будут рубиться как в плей-офф. У ЦСКА турнирный январь был просто плохой (три победы в восьми матчах, причём при простом календаре) – а вот февраль пока выходит и вовсе позорным. В предыдущие две недели проиграно три встречи из четырёх. Причём два последних поражения с общим счётом 1:6 – от главного аутсайдера Запада, ХК «Сочи». Если дома уступить ещё и белорусам, обстановка внутри армейского клуба накалится ещё больше.

Команда Квартальнова чувствует себя более уверенно: неплохая результативность, победы над такими мощными соперниками, как «Локомотив». А на выезде, есть ощущение, ей играть даже легче, чем на своей арене. Очки ей также нужны позарез – задачу убежать от идущего восьмым «Торпедо» никто не снимал. В случае победы, кстати, белорусы почти догонят ЦСКА. Добавьте к этому тот факт, что минская команда – один из самых неудобных соперников для армейцев. В этом сезоне она выиграла у красно-синих два матча из двух. Хороший вариант поставить на победу гостей в упорной встрече с тоталом меньше 5.5. Дисциплина и физика сейчас лучше у «Динамо», а лидеры хозяев далеки от своей лучшей формы», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».