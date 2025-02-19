ПСВ — «Ювентус»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на Лигу чемпионов

19 февраля в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов ПСВ примет «Ювентус». Стартовый свисток на стадионе в Эйндховене прозвучит в 23:00 мск. Всем клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2000 рублей за регистрацию:

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Перед ответной игрой обе команды сохраняют неплохие шансы на выход в 1/8 финала. В первом матче, который состоялся 11 февраля в Италии, «Ювентус» одержал победу со счётом 2:1. Тогда в первом тайме Маккени вывел туринцев вперёд. После перерыва Перишич сравнял. Однако в концовке на 82-й минуте Мбангула принёс хозяевам итоговую победу.

Та встреча стала примечательна достижением записавшего в свой актив гол Ивана Перишича. Хорватский полузащитник стал самым возрастным игроком в истории ПСВ, которому удалось забить в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов. Нидерландский коллектив больше владел мячом (53%) и чаще бил по воротам соперника. Однако для победы или хотя бы ничейного результата этого не хватило.

Главный тренер туринцев Тьяго Мотта отметил, что его команда движется в правильном направлении. Наставник заявил, что коллектив готов достичь поставленной цели и продолжить выступление в Лиге чемпионов. По данным итальянских СМИ, «бьянконери» продолжают работу над усилением состава и намерены удержать арендованного у «ПСЖ» форварда Рандаля Коло Муани.

Согласно котировкам аналитиков БЕТСИТИ, «Ювентус» — фаворит противостояния. На проход туринцев в следующий раунд можно поставить с коэффициентом 1.46. Выход ПСВ в 1/8 финала оценивают в 2.85.

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