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«Будё-Глимт» — «Твенте»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

«Будё-Глимт» — «Твенте»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
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В четверг, 20 февраля, на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) состоится ответный стыковой матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Твенте». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Первая встреча проходила в Нидерландах и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Твенте».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 49% вероятности.

Победа «Твенте» оценивается коэффициентом 3.80 (26%). Примерно такой же коэффициент эксперты выставляют на ничейный исход (3.90, 25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

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