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«Будё-Глимт» — «Твенте»: прогноз «Чемпионата»

«Будё-Глимт» — «Твенте»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Будё-Глимт» — «Твенте».

Ставка: победа «Будё-Глимт» за 1.95.

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«Твенте» сейчас активно тратит силы на внутренней арене — в чемпионате Нидерландов. Там занимает пока шестое место и спорит за еврокубковую зону. Тонус, возможно, чуть получше, но эта борьба требует титанических эмоций и отдачи. Работать на два фронта в таких условиях очень непросто, энергозатратно.

Вместе с тем «Твенте» не очень хорош на выезде. Из девяти последних матчей выиграл лишь два: в одном случае был очень скромный соперник по Кубку Нидерландов, во втором помогли два пенальти. Поэтому можно рискнуть и проверить лобовую победу «Будё-Глимт» в ответной встрече в Лиге Европы.

Альтернативный вариант — хозяева не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча. Ни одна, ни другая сторона не обладают такой надёжной обороной, чтобы уверенно говорить о «низовой» игре. Лишь в двух из девяти последних матчей в разных турнирах с участием «Твенте» было забито меньше трёх голов. А «Будё-Глимт» в принципе весёлый, играет сам и даёт другим.

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