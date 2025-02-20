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«Спартак» — «Сибирь»: прогноз и ставки на матч КХЛ

«Спартак» — «Сибирь»: прогноз и ставки на матч КХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Спартак» — «Сибирь».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1.5) за 2.17.

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Подопечные Алексея Жамнова, скорее всего, сумеют одержать очередную победу. Во-первых, домашняя серия продолжается. Никуда лететь и тратить силы не нужно. Во-вторых, красно-белые снова демонстрируют отличную результативность. Даже если забыть о семи шайбах с «Торпедо», в начале февраля забили пять «Локомотиву». Тоже круто!

И это ужасные новости для «Сибири», которая накануне прервала свою победную серию. Да не просто прервала, а с треском. Сначала получила 2:5 от магнитогорского «Металлурга», а затем — 0:5 от екатеринбургского «Автомобилиста». И всё это на домашнем стадионе. Теперь же ждёт перелёт в Москву, где соперник не менее силён.

В последний раз новосибирская команда на выезде получила от «Спартака» поражение со счётом 2:5. На этот раз ожидается что-то похожее. Однако благодаря щедрым букмекерам можно свободно взять лобовую победу хозяев в основное время. Коэффициент играбельный. Поднять же выигрыш можно вариантом Ф1 (-1.5). Так и поступим.

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