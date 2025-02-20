«Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз на матч в Ярославле

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Локомотив» — «Куньлунь».

Ставка: «Куньлунь» забросит не менее двух шайб за 1.90.

Некогда лучшая оборона лиги треснула. За девять встреч железнодорожники пропустили 25 шайб. То есть пропускали даже больше, чем 2,5 шайбы в среднем за игру. Таким образом, они растеряли всю свою фору в сводной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Трактора» составляет всего пять очков. А челябинцы — на ходу.

Команда Игоря Никитина в последнем матче гостила у «Салавата Юлаева» и проиграла со счётом 2:3 в овертайме. «Куньлунь», в свою очередь, уже давно сидит «дома», в Мытищах. От Мытищ до Ярославля гораздо ближе, чем от Ярославля до Уфы. А потому у ярославцев даже дома после этого неудачного выезда могут возникнуть трудности.

Пекинская команда, выступающая в КХЛ, конечно, звёзд с неба не хватает. Даже сейчас отстаёт от зоны плей-офф на девять очков. Но теоретически шансы сохраняются, а потому в предстоящей встрече она будет цепляться за результат. Тем более что накануне обыграла «Витязь». Пусть и в серии буллитов. Настроение должно быть хорошее.

Обычно «Локомотив» с запасом сильнее «Куньлуня», но ведь к этой минуте он нестабилен. Поэтому ждать большой разницы в счёте в предстоящем матче не стоит. Победа «Куньлуня» с форой (+1.5) выглядит заманчиво. Альтернативный вариант — гости забросят минимум две шайбы. Счёт в районе 3:2 в пользу хозяев тут вполне может быть.