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США — Канада: прогноз и ставки на финал Турнира четырёх наций

США — Канада: прогноз и ставки на финал Турнира четырёх наций
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21 февраля состоится матч финала Турнира четырёх наций, в котором сыграют сборные США и Канады. Встреча пройдёт на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу США в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, в то время как на выигрыш Канады коэффициент составляет 2.45. Шансы сопоставимы.

Поставить же на ничью по итогам 60 минут можно за 5.10.

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч США — Канада получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.75, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.47. Если обе команды забьют в третьем периоде, сыграет коэффициент 2.55. Поставить на то, что будет буллит в основное время, можно за 11.0.

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