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США — Канада: прогноз на финал Турнира четырёх наций

США — Канада: прогноз на финал Турнира четырёх наций
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру США — Канада.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.00.

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Подбор полевых игроков сборной Канады великолепен. Звезда на звезде и звездой погоняет. Как многие и опасались, подводит вратарская позиция. И между прочим, в отличие от Коннора Хеллебайка, Джордан Биннингтон совсем не отдохнул перед финалом. Отыграл во всех трёх встречах группового этапа, где пропустил восемь шайб.

Теперь соперники сойдутся в Бостоне. У американцев будет солидное преимущество в виде поддержки родных трибун. Заключить пари на их итоговую победу можно с коэффициентом 1.90. Вполне вероятно, сборная США снова начнёт ярко и выйдет вперёд, а затем «высушит» игру. Если тактика рабочая, почему бы ею не воспользоваться?

Также можно проверить ТМ 5.5 шайбы. Возможное отсутствие лидеров атаки США, а также надёжность Хеллебайка располагают к тому, что финал не получится результативнее встречи на групповом этапе. Кому что нравится. Хотя последний вариант выглядит привлекательнее. Кто знает, может быть, канадцы покажут принципиально другой хоккей и смогут подобрать ключ к победе. От них можно ждать чего угодно.

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