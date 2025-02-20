«Реал» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Зашёл коэффициент 15.0

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Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Реал» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 33-й минуте Мбаппе оформил дубль, а на 61-й — хет-трик. На 90+2-й минуте Нико Гонсалес отыграл один мяч.

Итог противостояния — 6:3 в пользу испанского клуба. «Реал» вышел в следующий раунд, «Ман Сити» завершил выступления в турнире.

Букмекеры считали «Реал» фаворитом, принимая ставки на мадридцев с коэффициентом 1.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1900 рублей.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.33, тотал больше 3.5 гола за — 1.90. Ставки на голы обеих команд принимались за 1.32, а на проход «Реала» — за 1.20.

Точный счёт 3:1 в пользу испанского клуба оценивался в 15.0.