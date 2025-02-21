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«Лестер» — «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

В пятницу, 21 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестер состоится матч «Лестер» — «Брентфорд», который откроет программу 26-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Брентфорда» предлагается с коэффициентом 2.06, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается в 3.70 (26%). Примерно такие же шансы увидеть ничейный исход (3.60, 27%).

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в матче «Лестер» — «Брентфорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51. Но самый вероятный счёт в линии — 1:1 (6.80).