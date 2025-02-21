«Лестер» — «Брентфорд»: прогноз с коэффициентом 6.00 на АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Лестер» — «Брентфорд».

Ставка: «Брентфорд» победит + тотал меньше 2.5 гола за 6.00.

«Брентфорд» выиграл три предыдущих выезда из четырёх в чемпионате Англии и не потерпел при этом ни одного поражения на данном отрезке. В то же время за пять домашних встреч ему удалось набрать всего одно очко. Какая-то карта реверса из «Уно».

Впрочем, это только на руку перед предстоящем матчем. Дело в том, что назначение Руда ван Нистелроя на пост главного тренера «Лестер Сити» не дало эффекта, и клуб продолжает проигрывать. Более того, он спустился на 19-е место в турнирной таблице, прямиком в зону вылета. Шансы спастись есть, но не с такой игрой.

«Лисы» уступили в 10 из 12 прошлых встреч в разных турниках с соперниками разного ранга. 70% этих поражений были всухую. И это именно то, что необходимо «Брентфорду». Ведь «Брентфорд» за четыре последних выезда пропустил всего один мяч. При таких раскладах даже обыкновенная победа смотрится логично и уместно.

Можно рискнуть и пойти дальше. На победу «Брентфорда» через тотал меньше 2.5 мяча дают мощный коэффициент 6.00. Обычно в очных встречах соперники дают другу другу волю, забивают много. Однако это не тот случай, если учесть надёжную оборону гостей и недостатки атаки хозяев. Ждём 2:0 в пользу приезжих. Если же не хотите рисковать, берите простой ТМ 2.5 мяча.