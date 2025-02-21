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«Лечче» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

«Лечче» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии
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21 февраля в матче 26-го тура итальянской Серии А «Лечче» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Этторе Джардиньеро» в Лечче. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Удинезе» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа «Лечче» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30, что составляет примерно 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лечче» — «Удинезе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

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