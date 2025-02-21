«Лечче» — «Удинезе»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Лечче» — «Удинезе».

Ставка: «Удинезе» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.75.

От «Лечче» можно ждать сенсаций, но сильно рассчитывать на это не стоит. Для «Удинезе» это вполне удобный соперник. Жёлто-красные выиграли всего лишь две из девяти последних очных встреч, и мирных исходов только два.

Даже несмотря на то, что встреча пройдёт в Лечче, шансы обыграть «Удинезе» совсем невелики. «Маленькие зебры» набрали хороший ход. Если не сказать отличный. Проиграли только два из девяти предыдущих матчей Серии А. Уступили «Комо» (1:4) и «Роме» (1:2), которая раскрепостилась после назначения Клаудио Раньери.

Тоже многовато мирных исходов, но соперники были не из робких. «Удинезе» отобрал очки у претендентов на скудетто — «Аталанты» (0:0) и «Наполи» (1:1), а также у выдавшего семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии «Торино» (2:2). К тому же встреча с лидирующими «партенопейцами» проходила в Неаполе.

«Удинезе» расположился на вполне комфортном 10-м месте в турнирной таблице. Несмотря на то что у жёлто-красных турнирной мотивации больше, хорошим вариантом для ставки видится Х2 + ТМ 3.5 мяча. У «Лечче» априори очень низкая результативность (худшая в лиге). Плюс «маленькие зебры» прагматичны на выезде (в среднем забивают 1,2 мяча за игру). Ни в одной из 10 последних очных встреч соперники на двоих не забили больше трёх мячей. Непохоже, что в этот раз будет исключение из правил.