«Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: прогноз Игоря Семшова на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.56.

«В Сан-Себастьяне состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Мидтьюлланном». Первая встреча завершилась победой испанцев со счётом 2:1, что даёт «баскам» преимущество перед ответной игрой.

«Реал Сосьедад» подходит к матчу в неплохой форме, несмотря на недавнее поражение от «Бетиса» в Ла Лиге (0:3). В Лиге Европы команда демонстрирует стабильность: в последних пяти матчах турнира одержала четыре победы. У «Реала Сосьедад» ключевыми фигурами являются полузащитник Брайс Мендес и нападающий Такефуса Кубо. Именно они и решили исход в первой встрече.

«Мидтьюлланн» после поражения в первой игре пытается восстановиться, но их выездная статистика оставляет желать лучшего. В последних 10 гостевых матчах датчане одержали лишь три победы, что делает их шансы на успех в Сан-Себастьяне минимальными. Нападающий Адам Букса, забивший в первом матче, является ключевым игроком в атакующей линии датчан.

Испанцы обладают более сильным составом и опытом выступлений на международной арене. Датчане, напротив, редко проходят далеко в еврокубках.

Поставим в этом матче на победу «Реала Сосьедад», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».