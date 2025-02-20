«Рома» — «Порту»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Риме

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Порту».

Ставка: победа «Ромы» за 1.79.

«Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Порту» прошел неделю назад в Португалии. В компенсированное время к первому тайму счёт открыли итальянцы, отличился Мехмет Зеки Челик. В середине второго тайма Франсишку Мойру забил и сравнял счёт, а ещё через пять минут римляне остались в меньшинстве. Брайан Кристанте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Он не сможет сыграть в ответной игре, также как и Алексис Салемакерс. В концовке была пара неплохих подходов, но первый матч так и закончился 1:1.

«Рома» после вояжа в Португалию провела непростой матч против «Пармы» (1:0). Команда Клаудио Раньери в середине первого тайма получила численное преимущество и практически сразу им воспользовалась. Матиас Суле отличился, а римляне в итоге довели игру до минимальной победы и укрепились в таблице на девятой позиции. «Порту» тоже победил в своём чемпионате 1:0 на выезде, тоже у соперника было удаление, правда, уже в конце матча. Команда Анселми всё ещё на третьей строчке и отстаёт от лидера на шесть баллов.

В этом противостоянии первый матч не просто не внёс какую-то ясность, скорее, ещё больше запутал. Ответная встреча пройдёт в Риме, но хозяева не смогут рассчитывать на двух важных игроков. Да и гол на выезде уже давно ничего не значит, а вот плотный календарь в начале 2025 года может повлиять, и у итальянцев больше сыгранных матчей, но при этом именно португальцы сейчас вынуждены были лететь на выезд. С приходом Раньери римляне словно нашли баланс и смотрятся сильно лучше начала сезона. Поставим на их победу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».