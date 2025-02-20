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«Барыс» — «Северсталь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

«Барыс» — «Северсталь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Барыс» – «Северсталь».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.08.

«Одно известно точно про матчи «Северстали» — на них не будет скучно. Команда Андрея Козырева всегда играет в яркий и атакующий хоккей. Впрочем, после паузы на Матч звёзд результатами череповчане похвастаться не могут – два поражения подряд, но и соперники были серьёзными: «Локомотив» (1:5) и СКА (3:5). Матч с питерскими армейцами вообще получился скандальным, по его итогам «Северсталь» была оштрафована за оскорбительные кричалки своих болельщиков во время игры. Сейчас команда отправилась на трёхматчевый выезд на Восток. И первый соперник будет более чем «проходным».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барыс» уже потерял шансы на плей-офф и всякие надежды спасти провальный сезон. Да и еще лишился своего лучшего игрока – вратарь Никита Бояркин в матче с «Ладой» получил повреждение и в результате покинул лёд на носилках. Сообщается, что у него разрыв крестообразных связок, восстановление займёт полгода. И с ним команда пропускала прилично (175 шайб, третье место с конца), а теперь будет ещё больше. Предлагаю поставить на тотал больше 5.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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