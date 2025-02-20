«Спартак» — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Сибирь».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.87.

«Сибирь» явно выдохлась после своего постновогоднего спурта. Команда практически обеспечила себе место в плей-офф, но силы небезграничны. В последнюю неделю она выглядит очень плохо. Правда, нельзя не отметить практичность подопечных Епанчинцева. Забирая очки у прямых конкурентов и аутсайдеров, они позволяют себе играть не в полную силу только против сильных команд, где шансы на победу и так невелики.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

По этой логике и в Москве новосибирцы упираться не должны. Для них гораздо важнее сберечь силы на предстоящую домашнюю серию. Спартаковцы должны одержать лёгкую, да ещё и результативную победу. Ведь после провального дерби с «Динамо», состоявшегося неделю назад, красно-белые не только воспряли духом, но и сделали ряд эффективных корректив в игре. Атака хозяев должна разгуляться по полной: зрители матча увидят 6-7 голов, а то и больше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».