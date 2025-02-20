Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Сибирь»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ 20 февраля

«Спартак» — «Сибирь»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ 20 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Спартак» — «Сибирь».

Ставка: победа «Спартака» за 1.71.

«Конкуренция в Западной конференции настолько серьёзная, что за месяц до конца регулярного чемпионата совершенно непонятно, как распределятся места внутри первой восьмерки. Только «Локомотив», кажется, не собирается отдавать первую строчку. А вот за вторую борются сразу несколько клубов, среди которых есть и «Спартак», находящийся сейчас на третьей позиции. У красно-белых продолжается домашняя серия. В последнем матче на «Мегаспорте» была одержана непростая победа в дерби — над московским «Динамо» (3:2 ОТ). До этого — над «Торпедо» (7:4), причём москвичи отыгрались по ходу встречи с 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четверг «Спартак» сыграет против «Сибири». Это будет вторая встреча между командами, матч в Новосибирске в сентябре закончился победой хозяев (3:1). Не в лучшем настроении летит команда Епанчинцева в столицу: у неё серия из двух поражений («Металлургу» со счётом 2:5 и «Автомобилисту» — 0:5). Есть теория, что команда немного расслабилась после того, как де-факто обеспечила себе место в плей-офф. Однако если так пойдёт и дальше, то собрать себя в кучу будет сложно. «Спартак» в этом плане в куда лучшем положении и тонусе. Учитывая форму команд и последние результаты, предлагаю поставить на победу «Спартака», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Спартак» — «Сибирь». Алексей Жамнов на кураже после дерби
«Спартак» — «Сибирь». Алексей Жамнов на кураже после дерби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android