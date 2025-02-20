«Спартак» — «Сибирь»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ 20 февраля

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Спартак» — «Сибирь».

Ставка: победа «Спартака» за 1.71.

«Конкуренция в Западной конференции настолько серьёзная, что за месяц до конца регулярного чемпионата совершенно непонятно, как распределятся места внутри первой восьмерки. Только «Локомотив», кажется, не собирается отдавать первую строчку. А вот за вторую борются сразу несколько клубов, среди которых есть и «Спартак», находящийся сейчас на третьей позиции. У красно-белых продолжается домашняя серия. В последнем матче на «Мегаспорте» была одержана непростая победа в дерби — над московским «Динамо» (3:2 ОТ). До этого — над «Торпедо» (7:4), причём москвичи отыгрались по ходу встречи с 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В четверг «Спартак» сыграет против «Сибири». Это будет вторая встреча между командами, матч в Новосибирске в сентябре закончился победой хозяев (3:1). Не в лучшем настроении летит команда Епанчинцева в столицу: у неё серия из двух поражений («Металлургу» со счётом 2:5 и «Автомобилисту» — 0:5). Есть теория, что команда немного расслабилась после того, как де-факто обеспечила себе место в плей-офф. Однако если так пойдёт и дальше, то собрать себя в кучу будет сложно. «Спартак» в этом плане в куда лучшем положении и тонусе. Учитывая форму команд и последние результаты, предлагаю поставить на победу «Спартака», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».