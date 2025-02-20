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«Спартак» — «Сибирь»: прогноз Андрея Юртаева на игру КХЛ в Москве

«Спартак» — «Сибирь»: прогноз Андрея Юртаева на игру КХЛ в Москве
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сибирь».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.24.

«В Москве состоится матч между «Спартаком» и «Сибирью». «Сибирь» хорошо выступала в декабре-январе, вроде бы обеспечив себе место в плей-офф, но в последних двух играх команда немного сбавила обороты и даже их хваленое большинство стало работать хуже.

«Спартак» же, напротив, играет волнами, то поднимаясь, то опускаясь. Сейчас команда находится на подъеме, выиграв два последних матча, включая победу над «Торпедо» со счетом 7:4, где «Спартак» забил шесть голов в третьем периоде, и важную победу над московским «Динамо». Этот импульс, полученный в игре с «Торпедо», должен помочь «Спартаку» в матче против «Сибири».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, нельзя сказать, что это будет легкая победа для «Спартака» и что «Сибирь» не забьет ни одной шайбы. Скорее всего, «Сибирь» сможет реализовать свои моменты в большинстве, ведь, несмотря на то, что команда в целом проводит неплохие матчи, четыре пропущенные шайбы — это все же много, даже в победных встречах, как это случалось ранее.

Тем не менее «Спартак» сейчас выглядит фаворитом. Мой прогноз на этот матч — победа «Спартака» с форой (-1.5). Возможно, матч не будет слишком результативным, но «Спартак» за счет своего импульса должен одержать победу и даже с форой», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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